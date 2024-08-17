СМИ: Летом только два человека незаконно пересекли границу из России в Финляндию

За это лето только два человека из России незаконно пересекли сухопутную границу и проникли в Финляндию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

По данным финской пограничной службы, российская пограничная служба предотвращает несанкционированное пересечение границы.

Однако угроза направленной миграции на восточной границе не ослабевает. И до сих пор речь идет как минимум о сотнях или даже тысячах людей, потенциально желающих попасть в Финляндию.

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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ранее заявила, что КПП на границе с Россией в ближайшее время не откроют.

При этом Валтонен предположила, что этот вопрос, вероятно, могу снова рассмотреть осенью.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.