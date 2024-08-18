У Берліні мітинг прихильників ХАМАС переріс у сутички: є постраждалі

У німецькому Берліні напередодні відбувся пропалестинський мітинг, учасники якого демонстрували гітлерівське вітання, а також вигукували гасла на підтримку терористичного угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє Bild, інформує "Європейська правда".

Близько 300-400 прихильників ХАМАС пройшли маршем у берлінському районі Кройцберг в суботу ввечері.

Вони вигукували гасла на підтримку ХАМАС, а також демонстрували знак рукою "трикутник ХАМАС", який терористи використовують як символ терору проти євреїв.

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Один з демонстрантів не побоявся продемонстрували гітлерівське вітання на камеру.

Невелику кількість контрдемонстрантів з ізраїльськими прапорами довелося захищати поліції в повному екіпіруванні. Їх закидали пляшками, яйцями, а також камінням.

За даними поліції, під час мітингу було поранено щонайменше десять правоохоронців.

Раніше цього тижня на фасаді штаб-квартири Соціал-демократичної партії у Берліні з'явилася символіка ХАМАС.

Також повідомляли, що органи безпеки Німеччини виявляють особливу пильність через загрозу ескалації на Близькому Сході.