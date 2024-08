Органи безпеки Німеччини виявляють особливу пильність через Близький Схід

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що наразі органи безпеки Німеччини виявляють особливу пильність через загрозу ескалації на Близькому Сході.

Про це вона сказала в інтерв'ю Rheinischen Post, яке наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністерки, наразі влада уважно стежить за тим, як загострення ситуації на Близькому Сході вплине на ситуацію з безпекою в Німеччині.

Фезер сказала, що ризик подальшої ескалації на Близькому Сході є високим, описавши ситуацію як "надзвичайно небезпечну".

Реклама:

Уряд Німеччини разом зі своїми міжнародними партнерами докладає всіх зусиль для деескалації ситуації, додала вона.

"Після терористичних атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року і подальшої війни в Газі різко зросла кількість злочинів на ґрунті антисемітизму. Наші органи безпеки роблять все можливе, щоб розірвати спіраль, яка веде від насильства на Близькому Сході до ще більш огидного антисемітизму тут", – розповіла очільниця МВС.

Фезер висловила "щиру вдячність" федеральним землям за їхні постійні зусилля із захисту єврейських та ізраїльських установ у Німеччині шляхом розгортання потужних поліцейських сил.

Раніше цього тижня районний суд Берліна засудив жінку до штрафу в 600 євро за використання суперечливого гасла "Від річки до моря Палестині буде воля" (From the river to the sea Palestine will be free) на пропалестинському мітингу.

ЗМІ також повідомляли, що на тлі ескалації на Близькому Сході Бундесвер готується до масштабної операції з евакуації німецьких громадян.