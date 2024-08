У Берліні на штаб-квартирі партії Шольца намалювали символіку ХАМАС

У Берліні у четвер вранці на фасаді штаб-квартири Соціал-демократичної партії з'явилася символіка ХАМАС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Як зазначено, на будівлі невідомі намалювали червоні трикутники – знак, який використовує угруповання ХАМАС як символ терору проти євреїв.

Інцидент почали розслідувати німецькі спецслужби.

"Своїми графіті злочинець або злочинці ясно дали зрозуміти, чиїм дітищем вони є: прихильники ісламістської терористичної організації ХАМАС. Це прославляє антисемітизм, масові вбивства і терор", – сказав депутат він СДПН Александер Фраєр-Вінтерверб.

Раніше районний суд Берліна засудив жінку до штрафу в 600 євро за використання суперечливого гасла "Від річки до моря Палестині буде воля" (From the river to the sea Palestine will be free) на пропалестинському мітингу.

Водночас повідомляли, що органи безпеки Німеччини виявляють особливу пильність через загрозу ескалації на Близькому Сході.