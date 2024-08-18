В Берлине митинг сторонников ХАМАС перерос в столкновения: есть пострадавшие
В немецком Берлине накануне состоялся пропалестинский митинг, участники которого демонстрировали гитлеровское приветствие, а также выкрикивали лозунги в поддержку террористической группировки ХАМАС.
Об этом сообщает Bild, информирует "Европейская правда".
Около 300-400 сторонников ХАМАС прошли маршем в берлинском районе Кройцберг в субботу вечером.
Они выкрикивали лозунги в поддержку ХАМАС, а также демонстрировали знак рукой "треугольник ХАМАС", который террористы используют как символ террора против евреев.
Один из демонстрантов не побоялся продемонстрировали гитлеровское приветствие на камеру.
Небольшое количество контрдемонстрантов с израильскими флагами пришлось защищать полиции в полной экипировке. Их забросали бутылками, яйцами, а также камнями.
По данным полиции, во время митинга были ранены по меньшей мере десять правоохранителей.
Ранее на этой неделе на фасаде штаб-квартиры Социал-демократической партии в Берлине появилась символика ХАМАС.
Также сообщалось, что органы безопасности Германии проявляют особую бдительность из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке.