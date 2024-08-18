В Берлине митинг сторонников ХАМАС перерос в столкновения: есть пострадавшие

В немецком Берлине накануне состоялся пропалестинский митинг, участники которого демонстрировали гитлеровское приветствие, а также выкрикивали лозунги в поддержку террористической группировки ХАМАС.

Об этом сообщает Bild, информирует "Европейская правда".

Около 300-400 сторонников ХАМАС прошли маршем в берлинском районе Кройцберг в субботу вечером.

Bild

Они выкрикивали лозунги в поддержку ХАМАС, а также демонстрировали знак рукой "треугольник ХАМАС", который террористы используют как символ террора против евреев.

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Один из демонстрантов не побоялся продемонстрировали гитлеровское приветствие на камеру.

Небольшое количество контрдемонстрантов с израильскими флагами пришлось защищать полиции в полной экипировке. Их забросали бутылками, яйцами, а также камнями.

По данным полиции, во время митинга были ранены по меньшей мере десять правоохранителей.

Ранее на этой неделе на фасаде штаб-квартиры Социал-демократической партии в Берлине появилась символика ХАМАС.

Также сообщалось, что органы безопасности Германии проявляют особую бдительность из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке.