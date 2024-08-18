Норвегія закрила своє представництво у Палестинській автономії

Норвегія вирішила закрити своє дипломатичне представництво у Палестинській автономії у відповідь на рішення Ізраїлю позбавити дипломатичної акредитації норвезьких дипломатів, які живуть в Ізраїлі, а працюють у Рамаллі.

Про це йдеться у повідомленні норвезького МЗС, інформує "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що вважає рішення уряду Біньяміна Нетаньягу радикальним і необґрунтованим.

"Це рішення спрямоване проти палестинців, Палестинської автономії і всіх тих, хто захищає міжнародне право, рішення про дві держави і законне право палестинців на самовизначення", – зазначив міністр.

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Водночас він вказав, що підтримка Норвегією Палестинської адміністрації та палестинського народу "буде продовжуватися і надалі".

"Зараз ми працюємо над тим, щоб з'ясувати, як найкраще організувати нашу роботу в майбутньому. Ми продовжимо нашу активну роботу для досягнення стійкого рішення про дві держави, яке, на нашу думку, відповідає інтересам безпеки як ізраїльтян, так і палестинців, а також інших країн Близького Сходу", – сказав норвезький міністр.

Нагадаємо, 28 травня Норвегія, а також Іспанія та Ісландія офіційно визнали державність Палестини за жорсткої реакції Ізраїлю.

У червні Барт Ейде заявив, що Палестинська національна адміністрація, яка керує Західним берегом річки Йордан, може розвалитися в найближчі місяці.