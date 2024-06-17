Норвегія попередила про ризик краху Палестинської адміністрації: Може з'явитись ще одна Газа

Палестинська національна адміністрація, яка керує Західним берегом річки Йордан, може розвалитися в найближчі місяці.

Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде у розмові з агентством Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Міністр послався на брак фінансування, продовження насильства і той факт, що пів мільйону палестинців не дозволено працювати в Ізраїлі.

"Ситуація вкрай важка. Палестинська адміністрація, з якою ми тісно співпрацюємо, попереджає нас, що вони можуть розвалитися цього літа", – сказав Барт Ейде в інтерв'ю.

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"Якщо це станеться, то може виникнути ще одна Газа, що буде жахливо для всіх, в тому числі і для народу Ізраїлю", – додав він.

Норвегія очолює міжнародну групу донорів для палестинців і підтримує Палестинську адміністрацію.

Палестинська національна адміністрація – назва керівних органів, створених для врядування територіями сектора Гази та частиною територій Західного берега річки Йордан. Вона була створена у 1994 році відповідно до угод між Ізраїлем та Організацією визволення Палестини, підписаними в Осло.

Після 2006 року адміністрація втратила контроль у секторі Гази, який перебрав ХАМАС.

Нагадаємо, 28 травня Норвегія, а також Іспанія та Ісландія офіційно визнали державність Палестини за жорсткої реакції Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре пояснив, що визнання Палестинської держави абсолютно необхідне для встановлення миру на Близькому Сході.