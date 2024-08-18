Норвегия закрыла свое представительство в Палестинской автономии

Норвегия решила закрыть свое дипломатическое представительство в Палестинской автономии в ответ на решение Израиля лишить дипломатической аккредитации норвежских дипломатов, которые живут в Израиле, а работают в Рамалле.

Об этом говорится в сообщении норвежского МИД, информирует "Европейская правда".

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что считает решение правительства Биньямина Нетаньяху радикальным и необоснованным.

"Это решение направлено против палестинцев, Палестинской автономии и всех тех, кто защищает международное право, решение о двух государствах и законное право палестинцев на самоопределение", – отметил министр.

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В то же время он указал, что поддержка Норвегией Палестинской администрации и палестинского народа "будет продолжаться и в дальнейшем".

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы выяснить, как лучше всего организовать нашу работу в будущем. Мы продолжим нашу активную работу для достижения устойчивого решения о двух государствах, которое, по нашему мнению, отвечает интересам безопасности как израильтян, так и палестинцев, а также других стран Ближнего Востока", – сказал норвежский министр.

Напомним, 28 мая Норвегия, а также Испания и Исландия официально признали государственность Палестины при жесткой реакции Израиля.

В июне Барт Эйде заявил, что Палестинская национальная администрация, которая управляет Западным берегом реки Иордан, может развалиться в ближайшие месяцы.