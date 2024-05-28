Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали державність Палестини

Іспанія, Ірландія та Норвегія 28 травня офіційно визнали державність Палестини, як і анонсували, всупереч жорсткій реакції Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Три країни висловили сподівання, що до їхнього кроку приєднаються інші країни ЄС.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес у телезверненні заявив, що вбачає у цьому "єдиний спосіб просування того, що усі визнають як єдине можливе рішення задля мирного майбутнього – існування Палестинської держави, яка у мирі й безпеці співіснує з Ізраїлем".

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Іспанія визначала Палестину як державу, що включає Західний берег і сектор Гази, під керівництвом Національної палестинської адміністрації та зі столицею у Східному Єрусалимі.

Санчес також сказав, що Мадрид не визнаватиме змін кордонів Ізраїлю після війни 1967 року, якщо тільки це не буде за згодою обох сторін.

"Ми хотіли визнати Палестину в кінці мирного процесу, але вирішили зробити цей крок разом з Іспанією та Норвегією, щоби зберігати диво миру живим", – заявив прем’єр Ірландії Саймон Гарріс.

В МЗС Ірландії раніше оголосили, що підвищать статус свого представництва у Рамаллі на Західному березі до посольства і призначать посла.

Міністр закордонних справ Ізраїлю розкритикував рішення, заявивши, що визнання Палестинської держави робить тих, хто її визнає, співучасником підбурювання до геноциду та воєнних злочинів.

Раніше Ізраїль викликав на розмову послів Іспанії, Ірландії та Норвегії країн і показав їм відео захоплення заручників бойовиками ХАМАС, а також відкликав своїх послів.

Уряд Словенії у четвер, 30 травня, також розгляне питання щодо визнання Палестинської держави.

Водночас низка європейських країн заявили, що поки не бачать передумов для визнання державності Палестини.