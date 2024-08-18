В Іспанії сотні людей евакуювали через велику лісову пожежу під кордоном з Португалією

Через пожежу на північному заході Іспанії біля кордону з Португалією евакуювали близько тисячі людей, палає близько 200 гектарів хвойного лісу.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула ще 17 серпня у лісі на території муніципалітету Самора у провінції Кастилія-і-Леон, приблизно за 10 км від кордону з Португалією.

Mariam A. Montesinos (EFE)

За останніми оцінками, від вогню постраждали понад 200 гектарів території, станом на неділю умови для контролю та ліквідації пожежі – сприятливі.

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Через пожежу евакуювали близько 120 мешканців селища Сехас де Алісте, а також 850 мешканців сусіднього Трабасоса. Дорогу N-122 на кілька годин закривали для руху.

Під час евакуації від серцевого нападу помер 65-річний чоловік. Йому почали надавати допомогу представники служб надзвичайних ситуацій, задіяних на місці пожежі, проте врятувати його до приїзду професійних медиків не вдалося.

Нагадаємо, у Туреччині цими вихідними через лісові пожежі евакуювали тисячі людей, десятки постраждали.

У Німеччині у суботу гасили пожежу на колишньому військовому полігоні поблизу Берліна.