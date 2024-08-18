Через лісові пожежі у Туреччині евакуювали тисячі людей, десятки постраждали

Майже 4 000 жителів на заході Туреччини були евакуйовані через масштабні лісові пожежі, які охопили регіон.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

За минулий тиждень на сільськогосподарських і лісових угіддях в містах Ізмір, Айдин, Болу, Муглу і Манісу, спалахнула 131 пожежа.

В Ізмірі пізно ввечері в п'ятницю полум'я лісової пожежі охопило житловий комплекс і промислову зону, що викликало паніку.

Реклама:

dpa

dpa

За ніч згоріло 17 житлових будинків. Ще 105 будівель і 44 робочих місця були евакуйовані в ізмірському районі Яманлар, повідомив міністр сільського і лісового господарства Ібрагім Юмакли.

За словами міністра, вогонь пошкодив 1 600 гектарів землі в Ізмірі.

Тим часом шість осіб були затримані за підозрою в диверсії, пов'язаній з лісовими пожежами, двоє з них в Ізмірі і четверо в північно-західному місті Болу, додав Юмакли.

Крім того, внаслідок пожеж в Ізмірі, що тривають вже два дні, постраждала 21 людина, повідомив мер міста Джеміль Тугай. Він додав, що ніхто з постраждалих не отримав серйозних травм.

За словами його словами, поранені, серед яких шість пожежників і один поліцейський, наразі проходять лікування.

Як відомо, у п'ятницю рятувальники по всій Туреччині гасили лісові пожежі, які поширились через спекотну і вітряну погоду.

Нагадаємо, у вівторок найсильніша пожежа року в Греції на околицях столиці Афін ослабла завдяки послабленню вітру, що призупинило поширення руйнівного полум'я, яке забрало життя однієї людини.

Сотні лісових пожеж спалахнули по всій Греції цього літа, яка щойно зафіксувала найспекотніші червень і липень після найтеплішої зими.

Як і в інших країнах Середземномор'я, вчені пов'язують їхнє поширення зі все більш спекотною і сухою погодою, спричиненою глобальною зміною клімату.