В Испании сотни людей эвакуировали из-за крупного лесного пожара у границы с Португалией

Из-за пожара на северо-западе Испании у границы с Португалией эвакуировали около тысячи человек, пылает около 200 гектаров хвойного леса.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул еще 17 августа в лесу на территории муниципалитета Самора в провинции Кастилия-и-Леон, примерно в 10 км от границы с Португалией.

Mariam A. Montesinos (EFE)

По последним оценкам, от огня пострадали более 200 гектаров территории, по состоянию на воскресенье условия для контроля и ликвидации пожара – благоприятные.

Реклама:

Из-за пожара эвакуировали около 120 жителей поселка Сехас де Алисте, а также 850 жителей соседнего Трабасоса. Дорогу N-122 на несколько часов закрывали для движения.

Во время эвакуации от сердечного приступа умер 65-летний мужчина. Ему начали оказывать помощь представители служб чрезвычайных ситуаций, задействованных на месте пожара, однако спасти его до приезда профессиональных медиков не удалось.

Напомним, в Турции в эти выходные из-за лесных пожаров эвакуировали тысячи людей, десятки пострадали.

В Германии в субботу тушили пожар на бывшем военном полигоне вблизи Берлина.