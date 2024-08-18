Частину Відня затопило після сильної зливи, яку називають рекордною за 150 років

У кількох районах австрійської столиці сталися сильні підтоплення після зливи, що пройшла у суботу; внаслідок негоди спізнилися десятки авіарейсів.

Про це повідомляє APA, пише "Європейська правда".

У другій половині дня у суботу над Віднем пройшла гроза зі зливою, обсяги опадів – 110 літрів на квадратний метр – називають рекордом за 152-річну історію спостережень.

З другої половини дня 17 серпня пожежно-рятувальна служба Відня та інші служби надзвичайних ситуацій здійснили понад 600 виїздів у зв’язку з наслідками негоди.

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Серед найбільш постраждалих виявився північно-західний район Відня Делбінг. Там довелося рятувати 35-річну жінку, яку напором води знесло під запаркований автобус і вона не могла вибратися звідти. Її госпіталізували у реанімацію.

Також рятувальники допомагали водіям, які виявились заблоковані водою серед вулиць.

У багатьох випадках службам довелося викачувати воду з цокольних поверхів та визволяти людей з ліфтів, які застрягли через підтоплення і перебої з електропостачанням.

Через грозу тимчасово зупиняв роботу аеропорт, рейси прибували та вирушали зі спізненням на кілька годин, а один рейс скасували.

Підтоплення на окремих ділянках і пошкодження електроліній вплинули на маршрути приміських електричок.

Від негоди серйозно постраждали і кілька інших районів країни.

Нагадаємо, у Туреччині цими вихідними через лісові пожежі евакуювали тисячі людей, десятки постраждали.