Часть Вены затопило после сильного ливня, который называют рекордным за 150 лет
В нескольких районах австрийской столицы произошли сильные подтопления после ливня, прошедшего в субботу; в результате непогоды опоздали десятки авиарейсов.
Об этом сообщает APA, пишет "Европейская правда".
Во второй половине дня в субботу над Веной прошла гроза с ливнем, объемы осадков – 110 литров на квадратный метр – называют рекордом за 152-летнюю историю наблюдений.
Со второй половины дня 17 августа пожарно-спасательная служба Вены и другие службы чрезвычайных ситуаций осуществили более 600 выездов в связи с последствиями непогоды.
Среди наиболее пострадавших оказался северо-западный район Вены Дёлбинг. Там пришлось спасать 35-летнюю женщину, которую напором воды снесло под припаркованный автобус и она не могла выбраться оттуда. Ее госпитализировали в реанимацию.
Также спасатели помогали водителям, которые оказались заблокированы водой среди улиц.
Во многих случаях службам пришлось выкачивать воду из цокольных этажей и освобождать людей из лифтов, которые застряли из-за подтоплений и перебоев с электроснабжением.
Из-за грозы временно останавливал работу аэропорт, рейсы прибывали и отправлялись с опозданием на несколько часов, а один рейс отменили.
Подтопления на отдельных участках и повреждения электролиний повлияли на маршруты пригородных электричек.
От непогоды серьезно пострадали и несколько других районов страны.
Напомним, в Турции в эти выходные из-за лесных пожаров эвакуировали тысячи людей, десятки пострадали.