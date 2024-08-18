Часть Вены затопило после сильного ливня, который называют рекордным за 150 лет

В нескольких районах австрийской столицы произошли сильные подтопления после ливня, прошедшего в субботу; в результате непогоды опоздали десятки авиарейсов.

Об этом сообщает APA, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня в субботу над Веной прошла гроза с ливнем, объемы осадков – 110 литров на квадратный метр – называют рекордом за 152-летнюю историю наблюдений.

Со второй половины дня 17 августа пожарно-спасательная служба Вены и другие службы чрезвычайных ситуаций осуществили более 600 выездов в связи с последствиями непогоды.

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Среди наиболее пострадавших оказался северо-западный район Вены Дёлбинг. Там пришлось спасать 35-летнюю женщину, которую напором воды снесло под припаркованный автобус и она не могла выбраться оттуда. Ее госпитализировали в реанимацию.

Также спасатели помогали водителям, которые оказались заблокированы водой среди улиц.

Во многих случаях службам пришлось выкачивать воду из цокольных этажей и освобождать людей из лифтов, которые застряли из-за подтоплений и перебоев с электроснабжением.

Из-за грозы временно останавливал работу аэропорт, рейсы прибывали и отправлялись с опозданием на несколько часов, а один рейс отменили.

Подтопления на отдельных участках и повреждения электролиний повлияли на маршруты пригородных электричек.

От непогоды серьезно пострадали и несколько других районов страны.

Напомним, в Турции в эти выходные из-за лесных пожаров эвакуировали тысячи людей, десятки пострадали.