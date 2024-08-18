В Іспанії нападник у масці накинувся з ножем на дітей на футбольному полі, один хлопчик загинув
В одному з містечок іспанської провінції Толедо нападник у масці, озброєний ножем, напав на дітей на футбольному полі та вбив одного хлопчика.
Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".
Випадок стався у невеликому містечку Мосехон з населенням близько 5000 осіб у неділю 18 вересня. Група дітей гралася на місцевому футбольному полі на околиці, коли на них напав старший хлопець, із закритим маскою обличчям та озброєний ножем.
11-річний хлопчик від отриманих поранень помер. Нападник після того втік з місця події за кермом авто.
Поліція припускає, що це юнак віком 16-17 років. Припущень про його мотиви та будь-яких інших деталей про нього не повідомляють.
У містечку почали масштабну операцію з метою встановити місцеперебування та затримати нападника.
Мерія оголосила три дні трауру у зв’язку з подіями та запросила містян на траурну ходу увечері.
Відреагував також президент автономного регіону Кастилія-Ла-Манча Емільяно Гарсія-Паге. Він заявив, що шокований інцидентом, та висловив співчуття родині.
Нагадаємо, у Британії напад підлітка на дитячий танцювальний майстер-клас, внаслідок чого троє дівчаток загинули, спровокував масштабні антиіммігрантські протести із заворушеннями.
Внаслідок цих подій затримали понад тисячу осіб, деяким учасникам заворушень уже оголосили вироки.