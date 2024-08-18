В Іспанії нападник у масці накинувся з ножем на дітей на футбольному полі, один хлопчик загинув

В одному з містечок іспанської провінції Толедо нападник у масці, озброєний ножем, напав на дітей на футбольному полі та вбив одного хлопчика.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Випадок стався у невеликому містечку Мосехон з населенням близько 5000 осіб у неділю 18 вересня. Група дітей гралася на місцевому футбольному полі на околиці, коли на них напав старший хлопець, із закритим маскою обличчям та озброєний ножем.

11-річний хлопчик від отриманих поранень помер. Нападник після того втік з місця події за кермом авто.

Реклама:

Поліція припускає, що це юнак віком 16-17 років. Припущень про його мотиви та будь-яких інших деталей про нього не повідомляють.

У містечку почали масштабну операцію з метою встановити місцеперебування та затримати нападника.

Мерія оголосила три дні трауру у зв’язку з подіями та запросила містян на траурну ходу увечері.

Відреагував також президент автономного регіону Кастилія-Ла-Манча Емільяно Гарсія-Паге. Він заявив, що шокований інцидентом, та висловив співчуття родині.

Нагадаємо, у Британії напад підлітка на дитячий танцювальний майстер-клас, внаслідок чого троє дівчаток загинули, спровокував масштабні антиіммігрантські протести із заворушеннями.

Внаслідок цих подій затримали понад тисячу осіб, деяким учасникам заворушень уже оголосили вироки.