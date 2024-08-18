В Испании неизвестный в маске набросился с ножом на детей на футбольном поле, один мальчик погиб

В одном из городков испанской провинции Толедо неизвестный в маске, вооруженный ножом, напал на детей на футбольном поле и убил одного мальчика.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в небольшом городке Мосехон с населением около 5000 человек в воскресенье 18 сентября. Группа детей играла на местном футбольном поле на окраине, когда на них напал старший парень, с закрытым маской лицом и вооруженный ножом.

11-летний мальчик от полученных ранений скончался. Нападавший после того скрылся с места происшествия за рулем автомобиля.

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Полиция предполагает, что это юноша в возрасте 16-17 лет. Предположений о его мотивах и любых других деталей о нем не сообщают.

В городе начали масштабную операцию с целью установить местонахождение и задержать преступника.

Мэрия объявила три дня траура в связи с событиями и пригласила горожан на траурное шествие вечером.

Отреагировал также президент автономного региона Кастилия-Ла-Манча Эмильяно Гарсия-Паге. Он заявил, что шокирован инцидентом, и выразил соболезнования семье.

Напомним, в Британии нападение подростка на детский танцевальный мастер-класс, в результате чего трое девочек погибли, спровоцировало масштабные антииммигрантские протесты с беспорядками.

В результате этих событий задержали более тысячи человек, некоторым участникам беспорядков уже объявили приговоры.