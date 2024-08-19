Сійярто не вважає, що росіяни та білоруси в Угорщині становлять ризик для ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто переконаний, що рішення Будапешта щодо спрощеного в'їзду для росіян та білорусів, не становить ризику для Шенгенської зони.

Про це він написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Угорський міністр звинуватив країни, які критикують рішення щодо в'їзду для росіян та білорусів, у "кампанії брехні" проти Угорщини.

"Правда полягає в тому, що включення громадян Росії та Білорусі до програми "Національна карта" не становить жодного ризику для безпеки Шенгенської зони, оскільки вони і надалі підлягатимуть ретельним перевіркам при в'їзді та перебуванні в Угорщині", – стверджує Сійярто.

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За його словами, будь-які твердження про протилежне "з боку наших провоєнних колег у Північній Європі та країнах Балтії є чистісінькою брехнею".

Як відомо, минулого тижня країни Балтії та Північної Європи звернулися до Єврокомісії з листом, в якому висловили занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

1 серпня ЄС зажадав від Угорщини відреагувати на побоювання, що рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі підвищує ризик шпигунства в блоці.

Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, перед цим поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".