Сийярто не считает, что россияне и белорусы в Венгрии представляют риск для ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто убежден, что решение Будапешта относительно упрощенного въезда для россиян и белорусов, не представляет риска для Шенгенской зоны.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Венгерский министр обвинил страны, которые критикуют решение о въезде для россиян и белорусов, в "кампании лжи" против Венгрии.

"Правда заключается в том, что включение граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта" не представляет никакого риска для безопасности Шенгенской зоны, поскольку они и в дальнейшем будут подлежать тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии", – утверждает Сийярто.

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По его словам, любые утверждения об обратном "со стороны наших провоенных коллег в Северной Европе и странах Балтии являются чистейшей ложью".

Как известно, на прошлой неделе страны Балтии и Северной Европы обратились к Еврокомиссии с письмом, в котором выразили обеспокоенность решением Венгрии о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.

1 августа ЕС потребовал от Венгрии отреагировать на опасения, что решение Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.

Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, перед этим пожаловалась, что ослабление правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности".