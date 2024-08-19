Біля берегів Сицилії затонуло судно: 7 осіб вважаються зниклими безвісти

Біля узбережжя сицилійського міста Палермо затонув 50-метровий вітрильник з 22 людьми на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Судно під британським прапором затонуло, коли на світанку в цьому районі здійнявся вихор і штормовий вітер.

Італійська берегова охорона врятувала 15 осіб, в тому числі дитину. Семо осіб досі вважаються зниклими безвісти.

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Водолази з рятувальної служби продовжують пошуки навколо судна, яке зараз знаходиться на глибині близько 50 метрів.

На борту судна перебували дві особи з британо-французьким громадянством, громадянин Ірландії, новозеландець і шрі-ланкієць, решта були британцями.

Нагадаємо, на початку серпня двоє мігрантів померли після того, як їх врятувала берегова охорона Італії у Середземному морі біля східного узбережжя Сицилії.

Також повідомляли, що нічна пожежа на пристані для яхт Zea Marina в грецькому порту Пірей призвела до знищення трьох суден.