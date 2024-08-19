У берегов Сицилии затонуло судно: 7 человек считаются пропавшими без вести
У побережья сицилийского города Палермо затонул 50-метровый парусник с 22 людьми на борту.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Судно под британским флагом затонуло, когда на рассвете в этом районе поднялся вихрь и штормовой ветер.
Итальянская береговая охрана спасла 15 человек, в том числе ребенка. Семь человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
Водолазы из спасательной службы продолжают поиски вокруг судна, которое сейчас находится на глубине около 50 метров.
На борту судна находились два человека с британо-французским гражданством, гражданин Ирландии, новозеландец и шри-ланкиец, остальные были британцами.
Напомним, в начале августа двое мигрантов умерли после того, как их спасла береговая охрана Италии в Средиземном море у восточного побережья Сицилии.
Также сообщалось, что ночной пожар на пристани для яхт Zea Marina в греческом порту Пирей привел к уничтожению трех судов.