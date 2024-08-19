У берегов Сицилии затонуло судно: 7 человек считаются пропавшими без вести

У побережья сицилийского города Палермо затонул 50-метровый парусник с 22 людьми на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Судно под британским флагом затонуло, когда на рассвете в этом районе поднялся вихрь и штормовой ветер.

Итальянская береговая охрана спасла 15 человек, в том числе ребенка. Семь человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

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Водолазы из спасательной службы продолжают поиски вокруг судна, которое сейчас находится на глубине около 50 метров.

На борту судна находились два человека с британо-французским гражданством, гражданин Ирландии, новозеландец и шри-ланкиец, остальные были британцами.

Напомним, в начале августа двое мигрантов умерли после того, как их спасла береговая охрана Италии в Средиземном море у восточного побережья Сицилии.

Также сообщалось, что ночной пожар на пристани для яхт Zea Marina в греческом порту Пирей привел к уничтожению трех судов.