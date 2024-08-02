Вогонь знищив дві яхти і туристичне судно в грецькому порту

Пізня нічна пожежа на пристані для яхт Zea Marina в грецькому порту Пірей в четвер призвела до знищення трьох суден.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, полум'я охопило щойно спущену на воду 32,96-метрову моторну яхту Golden Yachts O'Riana і 42,49-метрову моторну яхту Picchiotti Libra Y. Обидві затонули. Крім того, вогонь поглинув комерційне туристичне судно.

фото InTime News

Полум'я виникло на туристичному судні і швидко перекинулося на яхти, повідомлялося про вибухи під час інциденту.

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У ліквідації пожежі брали участь десять автомобілів з 26 пожежниками, три катери берегової охорони та судно пожежної бригади.

Один пожежник був госпіталізований через проблеми з диханням, а берегова охорона врятувала десять осіб з пірса.

Берегова охорона розгорнула плавучий бар'єр, щоб запобігти потенційному забрудненню моря.

Влада розслідує причину пожежі.

Нагадаємо, у травні у великій пожежі, що спалахнула на пристані хорватського містечка Медулин, згоріли 22 судна.