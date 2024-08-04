В Італії двоє мігрантів померли після порятунку у Середземному морі

Двоє мігрантів померли після того, як їх врятувала берегова охорона Італії у Середземному морі біля східного узбережжя Сицилії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Берегова охорона Італії отримала сигнал лиха пізно ввечері в суботу з човна, що знаходився приблизно в 17 милях на південний схід від Сиракуз і перевозив сирійських, єгипетських і бангладешських мігрантів.

Берегова охорона направила в район патрульний катер і літак, але "люди, які перебували на судні, опинилися у воді, коли патрульний катер наблизився".

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Хоча 34 людини були витягнуті з води і доставлені в порт Сиракуз, один з них помер по прибуттю, а інший – по дорозі в лікарню.

"Наразі тривають пошуки в морі зниклої людини, яка перебувала на борту судна, що згодом затонуло", – зазначили в береговій охороні.

Наразі проводиться розслідування того, як мігранти опинилися у воді, коли до них наближався човен.

Нагадаємо, наприкінці липня мігрант загинув під час спроби перетнути протоку Ла-Манш і потрапити до Великої Британії.

Перед цим на південному заході Сербії перекинувся мікроавтобус, що перевозив близько 50 мігрантів, внаслідок чого понад 30 осіб постраждали.