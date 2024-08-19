На війні в Україні загинув доброволець з Фінляндії

В ході бойових дій в Україні загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Мюккянен загинув на початку серпня у Луганській області.

Інформація про його смерть була оприлюднена на прохання родини загиблого.

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Вілле Мюккянен

"Родичі хотіли, щоб Вілле не залишився невідомим солдатом", – сказав виконавчий директор Асоціації учасників бойових дій Юха Креус.

Перед поїздкою в Україну Мюккянен був головою молодіжного підрозділу центристської партії Північної Пог'янмаа.

Мюккянен прийняв рішення поїхати в Україну наприкінці осені 2023 року.

Він став п'ятим фіном, який загинув у боях за Україну.

Наприкінці липня стало відомо про загибель четвертого бійця-добровольця з Фінляндії у боях на північ від Донецька.

Голова консульської служби МЗС Фінляндії Юссі Таннер у лютому говорив Yle, що на українському фронті воюють близько 20-30 фінів. ЗМІ раніше говорили, що їх може бути до пів сотні.