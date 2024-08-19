На войне в Украине погиб доброволец из Финляндии

В ходе боевых действий в Украине погиб 26-летний доброволец из Финляндии Вилле Мюккянен.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Мюккянен погиб в начале августа в Луганской области.

Информация о его смерти была обнародована по просьбе семьи погибшего.

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Вилле Мюккянен

"Родственники хотели, чтобы Вилле не остался неизвестным солдатом", – сказал исполнительный директор Ассоциации участников боевых действий Юха Креус.

Перед поездкой в Украину Мюккянен был председателем молодежного подразделения центристской партии Северной Похьянмаа.

Мюккянен принял решение поехать в Украину в конце осени 2023 года.

Он стал пятым финном, погибшим в боях за Украину.

В конце июля стало известно о гибели четвертого бойца-добровольца из Финляндии в боях к северу от Донецка.

Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в феврале говорил Yle, что на украинском фронте воюют около 20-30 финнов. СМИ ранее говорили, что их может быть до полусотни.