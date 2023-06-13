На війні в Україні загинув доброволець із Фінляндії

В ході бойових дій на сході України загинув боєць-доброволець із Фінляндії.

Про це у коментарі Helsingin Sanomat розповіла Тіна Сойні з групи бойових медиків, повідомляє "Європейська правда".

Чоловік, якому ще не виповнилося 30 років, став першим фіном, який загинув на війні в Україні.

Він був добровольцем, а також займався наданням медичної допомоги.

Фінський боєць перебував у складі військово-медичної бригади в Бахмуті під час найзапекліших боїв за місто взимку і навесні.

Він прибув в Україну невдовзі після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. І був одним з тих фінських бійців, які перебували в Україні найдовше.

Родина загиблого відмовилась від публічних коментарів.

Станом на осінь 2022 року, близько п'ятдесяти фінських добровольців воювали в Україні. Більш точні цифри не повідомляються з міркувань безпеки.

У квітні у лавах сил оборони України загинули двоє громадян США й ірландець, а також отримали поранення двоє литовців.