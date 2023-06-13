На війні в Україні загинув доброволець із Фінляндії
В ході бойових дій на сході України загинув боєць-доброволець із Фінляндії.
Про це у коментарі Helsingin Sanomat розповіла Тіна Сойні з групи бойових медиків, повідомляє "Європейська правда".
Чоловік, якому ще не виповнилося 30 років, став першим фіном, який загинув на війні в Україні.
Він був добровольцем, а також займався наданням медичної допомоги.
Фінський боєць перебував у складі військово-медичної бригади в Бахмуті під час найзапекліших боїв за місто взимку і навесні.
Він прибув в Україну невдовзі після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. І був одним з тих фінських бійців, які перебували в Україні найдовше.
Родина загиблого відмовилась від публічних коментарів.
Станом на осінь 2022 року, близько п'ятдесяти фінських добровольців воювали в Україні. Більш точні цифри не повідомляються з міркувань безпеки.
У квітні у лавах сил оборони України загинули двоє громадян США й ірландець, а також отримали поранення двоє литовців.