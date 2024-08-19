Німеччина відзвітувала про передачу Україні системи IRIS-T ближньої дії
Уряд Німеччини оновив перелік переданої Україні військової допомоги, відзвітувавши зокрема про передачу Україні системи IRIS-T SLS.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".
Як свідчать зміни, остання партія допомоги для України включає:
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
- 14 тисяч 155-мм боєприпасів;
- 10 надводних дронів;
- 26 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
- засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 6 високомобільних інженерних екскаваторів;
- броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- 55 тисяч аптечок;
- 700 штурмових гвинтівок MK 556;
- 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом;
- 50 гвинтівок CR 308.
Раніше Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає нових коштів на підтримку України.
Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.
Водночас в українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.
Посол України Олексій Макеєв попередив, що витрати Німеччини будуть набагато вищими, якщо Україна програє у війні проти РФ.