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Німеччина відзвітувала про передачу Україні системи IRIS-T ближньої дії

Новини — Понеділок, 19 серпня 2024, 13:18 — Ірина Кутєлєва

Уряд Німеччини оновив перелік переданої Україні військової допомоги, відзвітувавши зокрема про передачу Україні системи IRIS-T SLS.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Як свідчать зміни, остання партія допомоги для України включає:

  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
  • 14 тисяч 155-мм боєприпасів;
  • 10 надводних дронів;
  • 26 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
  • засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 6 високомобільних інженерних екскаваторів;
  • броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • 55 тисяч аптечок;
  • 700 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом;
  • 50 гвинтівок CR 308.

Раніше Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає нових коштів на підтримку України.

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Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.

Водночас в українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.

Посол України Олексій Макеєв попередив, що витрати Німеччини будуть набагато вищими, якщо Україна програє у війні проти РФ.

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Німеччина Війна з РФ
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