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Германия отчиталась о передаче Украине системы IRIS-T ближнего действия

Новости — Понедельник, 19 августа 2024, 13:18 — Ирина Кутелева

Правительство Германии обновило перечень переданной Украине военной помощи, отчитавшись, в частности, о передаче Украине системы IRIS-T SLS.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда".

Как свидетельствуют изменения, последняя партия помощи для Украины включает:

  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;
  • 14 тысяч 155-мм боеприпасов;
  • 10 надводных дронов;
  • 26 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
  • средства для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 6 высокомобильных инженерных экскаваторов;
  • бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • 55 тысяч аптечек;
  • 700 штурмовых винтовок MK 556;
  • 10 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом;
  • 50 винтовок CR 308.

Ранее Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает новых средств на поддержку Украины.

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Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.

В то же время в украинском МИД заявили, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными.

Посол Украины Алексей Макеев предупредил, что расходы Германии будут намного выше, если Украина проиграет в войне против РФ.

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Германия Война с РФ
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