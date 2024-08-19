Германия отчиталась о передаче Украине системы IRIS-T ближнего действия

Правительство Германии обновило перечень переданной Украине военной помощи, отчитавшись, в частности, о передаче Украине системы IRIS-T SLS.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда".

Как свидетельствуют изменения, последняя партия помощи для Украины включает:

зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;

14 тысяч 155-мм боеприпасов;

10 надводных дронов;

26 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

средства для обезвреживания взрывоопасных предметов;

6 высокомобильных инженерных экскаваторов;

бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запасными частями;

55 тысяч аптечек;

700 штурмовых винтовок MK 556;

10 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом;

50 винтовок CR 308.

Ранее Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает новых средств на поддержку Украины.

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Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.

В то же время в украинском МИД заявили, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными.

Посол Украины Алексей Макеев предупредил, что расходы Германии будут намного выше, если Украина проиграет в войне против РФ.