Германия отчиталась о передаче Украине системы IRIS-T ближнего действия
Правительство Германии обновило перечень переданной Украине военной помощи, отчитавшись, в частности, о передаче Украине системы IRIS-T SLS.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда".
Как свидетельствуют изменения, последняя партия помощи для Украины включает:
- зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;
- 14 тысяч 155-мм боеприпасов;
- 10 надводных дронов;
- 26 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
- средства для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 6 высокомобильных инженерных экскаваторов;
- бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запасными частями;
- 55 тысяч аптечек;
- 700 штурмовых винтовок MK 556;
- 10 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом;
- 50 винтовок CR 308.
Ранее Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает новых средств на поддержку Украины.
Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.
В то же время в украинском МИД заявили, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными.
Посол Украины Алексей Макеев предупредил, что расходы Германии будут намного выше, если Украина проиграет в войне против РФ.