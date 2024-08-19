Глава посольства України пояснив, чому в Києві досі немає посла Грузії

Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Михайло Харишин розповів, що в Києві були готові прийняти нового посла Грузії, але цьому завадила незрозуміла риторика з боку влади Грузії.

Про це він розказав у інтерв'ю агентству IPN, пише "Європейська правда".

Харишин зазначив, що ще в жовтні 2022 року Україна запросила й отримала агреман про призначення нового посла Грузії в Україні.

Але в процесі підготовки указу президента України про призначення посла з боку тодішнього глави уряду Грузії прозвучала "незрозуміла риторика".

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"Як не дивно, але така риторика збіглася з "перфомансом", який антиукраїнські, проросійські і, я сподіваюся, антигрузинські сили провели тут, біля будівлі посольства, з образливими плакатами та гаслами щодо України. На жаль, до подібної риторики незабаром вдалися і деякі інші грузинські політики, зокрема представники урядових структур і парламентського корпусу", – сказав дипломат.

З його слів, складається враження, що хтось хоче заглушити колись зразкові відносини між Грузією та Україною.

"Звісно, на такому тлі, як держава, яка поважає себе і поважає інші держави, як і будь-яка інша нормальна держава, Україна не могла залишити ці факти поза увагою", – пояснив український дипломат.

Водночас Харишин наголосив, що для України Грузія і грузинський народ залишаються братнім народом і країною, з якою в України склалися і складатимуться дуже тісні стосунки на засадах рівноправності та партнерства.

"Інакше й бути не може. Саме тому ми, як дипломати, покликані в цій ситуації якось допомогти нашому вищому політичному керівництву вести нормальний діалог", – сказав він.

Харишин розповів, що кілька "дуже важливих" робочих зустрічей уже було проведено з представниками МЗС Грузії. Йшлося і про кроки грузинського уряду на шляху до ЄС, виконання рекомендацій Єврокомісії.

"Я хочу, щоб ви знали, що Україна не проти наших дипломатичних відносин на рівні послів. Для цього необхідно уникати певних негативних факторів і тенденцій, про які я вже говорив. М'яч, як то кажуть, зараз на грузинській половині поля", – додав Харишин.

Відносини Києва і Тбілісі напружені після початку російського вторгнення в Україну через відмову грузинської влади ввести санкції проти Росії та підтримати Україну поставками озброєння.

У березні 2022 року президент України Володимир Зеленський відкликав із Грузії посла Ігоря Долгова, а в червні звільнив його. Наразі у Тбілісі немає українського посла.

А на початку липня 2023 року Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Це сталося після появи Міхеїла Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані.

6 липня 2023 року грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі й з того часу у Київ він не повернувся.