Глава посольства Украины объяснил, почему в Киеве до сих пор нет посла Грузии

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Михаил Харишин рассказал, что в Киеве были готовы принять нового посла Грузии, но этому помешала непонятная риторика со стороны грузинских властей.

Об этом он рассказал в интервью агентству IPN, пишет "Европейская правда".

Харишин отметил, что еще в октябре 2022 года Украина запросила и получила агреман о назначении нового посла Грузии в Украине.

Но в процессе подготовки указа президента Украины о назначении посла со стороны тогдашнего главы правительства Грузии прозвучала "непонятная риторика".

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"Как ни странно, но такая риторика совпала с "перфомансом", который антиукраинские, пророссийские и, я надеюсь, антигрузинские силы провели здесь, у здания посольства, с оскорбительными плакатами и лозунгами в отношении Украины. К сожалению, к подобной риторике вскоре прибегли и некоторые другие грузинские политики, в частности представители правительственных структур и парламентского корпуса", – сказал дипломат.

По его словам, создается впечатление, что кто-то хочет заглушить некогда образцовые отношения между Грузией и Украиной.

"Конечно, на таком фоне, как государство, которое уважает себя и уважает другие государства, как и любое другое нормальное государство, Украина не могла оставить эти факты без внимания", – пояснил украинский дипломат.

В то же время Харишин подчеркнул, что для Украины Грузия и грузинский народ остаются братским народом и страной, с которой у Украины сложились и будут складываться очень тесные отношения на основе равноправия и партнерства.

"Иначе и быть не может. Именно поэтому мы, как дипломаты, призваны в этой ситуации как-то помочь нашему высшему политическому руководству вести нормальный диалог", – сказал он.

Харишин рассказал, что несколько "очень важных" рабочих встреч уже было проведено с представителями МИД Грузии. Речь шла и о шагах грузинского правительства на пути в ЕС, выполнении рекомендаций Еврокомиссии.

"Я хочу, чтобы вы знали, что Украина не против наших дипломатических отношений на уровне послов. Для этого необходимо избегать определенных негативных факторов и тенденций, о которых я уже говорил. Мяч, как говорится, сейчас на грузинской половине поля", – добавил Харишин.

Отношения Киева и Тбилиси напряженные после начала российского вторжения в Украину из-за отказа грузинских властей ввести санкции против России и поддержать Украину поставками вооружения.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его. Сейчас в Тбилиси нет украинского посла.

А в начале июля 2023 года Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Это произошло после появления Михеила Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии.

6 июля 2023 года грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили и с тех пор в Киев он не вернулся.