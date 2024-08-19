Голова МЗС Данії: Україна може використовувати данську зброю в Росії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен підтримав використання Україною данської зброї на території Росії, коментуючи наступ ЗСУ в Курській області.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує DR.

За словами Расмуссена, підтримка України з боку Данії залишається незмінною, незважаючи на останні бойові дії на Курщині.

"Самооборона цілком може передбачати захід на територію агресора. Якщо в межах цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що атакує, то це повністю відповідає правилам війни", – вважає він.

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Голова данського МЗС окремо підкреслив, що використання наданої Данією зброї на російській землі також не суперечить правилам: "Ви не можете встановити межу, що зброя може бути використана лише на українській території".

Зазначимо, що колишній голова данського Міноборони Якоб Еллеманн-Єнсен наполягав на використанні Україною данської зброї лише на своїй території.

Расмуссен також нагадав, що насамперед Росія окупувала значну частину української території, а нинішній український наступ є частиною оборонної операції.

"Це оборонна операція, яка має на меті відрізати російські ланцюги постачання до російських військових частин на окупованій українській території", – зазначив міністр закордонних справ Данії.

Нагадаємо, минулого тижня всі партії в парламенті Данії наголосили на подальшій підтримці України на тлі наступу в Курській області Росії.