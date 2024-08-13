Усі урядові партії Данії згодні: Наступ України на Курщині є "абсолютно нормальним"

Усі урядові партії Данії висловили підтримку наступальним операціям України у Курській області.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.dk.

Єспер Петерсен, представник Соціал-демократичної партії прем'єрки Метте Фредеріксен, побачив в останніх подіях привід для оптимізму.

"Коли ви бачите, що вони мають ресурси і сили для проведення такого типу операцій, є підстави для оптимізму", – сказав він.

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Представник Ліберальної партії Міхаель Оструп також з повагою ставиться до цих атак. Він вважає, що це "абсолютно нормально", що Україна перетнула російський кордон.

Так само думає і представник "Поміркованих" Єппе Сьое, який називає атаку "цілком природною".

"Іноді необхідно перетинати кордон країни, з якою ви перебуваєте у стані війни. Я думаю, що це цілком природно в прикордонній війні між двома країнами", – каже він.

Навіть в опозиційній Данській народній партії висловили підтримку наступу ЗСУ на Курщині – представник партії Алекс Арендтсен вважає, що ці атаки "абсолютно блискучі і добре помітні".

Данія є однією з країн, які надіслали найбільше озброєнь Україні з моменту російського вторгнення. Це стосується, серед іншого, протитанкового озброєння, ракет, мінометів, танків і, зовсім недавно, першого з 19 літаків F-16, які щойно були доставлені в Україну.

На думку всіх партій, з якими спілкувалося DR, не має великого значення, що минулого тижня саме данські танки перетнули кордон і здивували росіян.

"Кожного разу, коли ми робимо пожертву Україні, вона проходить через Раду з питань зовнішньої політики, де ми встановлюємо з українцями чіткі правила щодо того, на що вони можуть використати ці пожертви. Поки українці дотримуються цих правил, у нас немає підстав для критики", – каже Оструп, зазначаючи, що точні правила є конфіденційними, тому він не хоче вдаватися в подробиці про них.

На думку представника лібералів Ларса-Крістіана Браска, немає жодних підстав вважати, що українці не дотримуються законів війни.

"Українці переслідують військових і військові бази і нічого не роблять цивільному населенню. У них інша етика і мораль, ніж у росіян. Вони поважають права людини", – каже він.

Всі партії підкреслюють, що привід для занепокоєння з'явиться лише тоді, коли Україна почне захоплювати частину російської території.

"Для нас важливо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу, щоб звільнити власну територію, а не для того, щоб отримати нову територію", – заявив Міхаель Оструп.

Нагадаємо, двопартійна делегація із США під час офіційного візиту до Києва прокоментувала події у Курській області, підтримавши дії Сил оборони України.

Напередодні президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області Росії.

На засіданні Ставки Сирський повідомив, що під контролем ЗСУ перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ.

У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії