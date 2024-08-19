Глава МИД Дании: Украина может использовать датское оружие в России

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен поддержал использование Украиной датского оружия на территории России, комментируя наступление ВСУ в Курской области.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует DR.

По словам Расмуссена, поддержка Украины со стороны Дании остается неизменной, несмотря на последние боевые действия в Курской области.

"Самооборона вполне может предусматривать заход на территорию агрессора. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или военные объекты атакующей стороны, то это полностью соответствует правилам войны", – считает он.

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Глава датского МИД отдельно подчеркнул, что использование предоставленного Данией оружия на российской земле также не противоречит правилам: "Вы не можете установить границу, что оружие может быть использовано только на украинской территории".

Отметим, что бывший глава датского Минобороны Якоб Эллеманн-Йенсен настаивал на использовании Украиной датского оружия только на своей территории.

Расмуссен также напомнил, что прежде всего Россия оккупировала значительную часть украинской территории, а нынешнее украинское наступление является частью оборонительной операции.

"Это оборонительная операция, которая имеет целью отрезать российские цепи поставки к российским военным частям на оккупированной украинской территории", – отметил министр иностранных дел Дании.

Напомним, на прошлой неделе все партии в парламенте Дании подчеркнули дальнейшую поддержку Украины на фоне наступления в Курской области России.