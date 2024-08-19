У Бельгії продовжили коаліційні переговори, які тривають з липня

Король Бельгії Філіп доручив лідеру фламандської націоналістичної партії N-VA ("Новий фламандський альянс") Барту де Веверу продовжити переговори про формування коаліції до четверга, 22 серпня.

Це, як пише "Європейська правда", оголосили в королівському палаці Бельгії після зустрічі Філіпа з де Вевером.

Згідно з повідомленням, лідер N-VA доповів бельгійському королю про прогрес у формуванні нового уряду.

"Нова аудієнція запланована на вечір четверга, 22 серпня", – додали там.

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Де Вевер веде переговори з чотирма іншими партіями: франкомовним правоцентристським Реформістським рухом (MR), центристським Les Engagés ("Віддані"), нідерландськомовною центристською Християнсько-демократичною і фламандською партією (CD&V) та лівоцентристським Forward ("Вперед").

Коаліція, яку намагається створити де Вевер, називається "аризонською", що є покликанням на прапор американського штату Аризона, де поєднуються синій, червоний, жовтий і помаранчевий кольори – це кольори п’яти партій, що беруть участь у переговорах.

За даними бельгійських ЗМІ, переговори призупинили в понеділок після того, як представники п'яти партій не змогли домовитися щодо соціально-економічних реформ, запропонованих де Вевером.

Переговори про формування коаліції в Бельгії на чолі з лідером фламандських націоналістів тривають із середини липня.

У червні король Бельгії прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його ліберальної партії "Відкриті фламандські ліберали і демократи" на національних виборах, що проходили одночасно з виборами до Європарламенту.