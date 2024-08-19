В Бельгии продолжили коалиционные переговоры, которые продолжаются с июля

Король Бельгии Филипп поручил лидеру фламандской националистической партии N-VA ("Новый фламандский альянс") Барту де Веверу продолжить переговоры о формировании коалиции до четверга, 22 августа.

Это, как пишет "Европейская правда", объявили в королевском дворце Бельгии после встречи Филиппа с де Вевером.

Согласно сообщению, лидер N-VA доложил бельгийскому королю о прогрессе в формировании нового правительства.

"Новая аудиенция запланирована на вечер четверга, 22 августа", – добавили там.

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Де Вевер ведет переговоры с четырьмя другими партиями: франкоязычным правоцентристским Реформистским движением (MR), центристским Les Engagés ("Преданные"), нидерландскоязычной центристской Христианско-демократической и фламандской партией (CD&V) и левоцентристским Forward ("Вперед").

Коалиция, которую пытается создать де Вевер, называется "аризонской", что является ссылкой на флаг американского штата Аризона, где сочетаются синий, красный, желтый и оранжевый цвета – это цвета пяти партий, участвующих в переговорах.

По данным бельгийских СМИ, переговоры приостановили в понедельник после того, как представители пяти партий не смогли договориться по социально-экономическим реформам, предложенным де Вевером.

Переговоры о формировании коалиции в Бельгии во главе с лидером фламандских националистов продолжаются с середины июля.

В июне король Бельгии принял отставку правительства Александра де Кроо, который решил уходить с поста после провального результата его либеральной партии "Открытые фламандские либералы и демократы" на национальных выборах, проходивших одновременно с выборами в Европарламент.