У Бельгії почались переговори про новий уряд на чолі з фламандськими націоналістами
П’ять бельгійських політичних партій у середу, 10 липня, погодилися розпочати офіційні коаліційні переговори, на яких головуватиме очільник фламандської націоналістичної партії "Новий фламандський альянс" (N-VA) Барт де Вевер.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
У переговорах, окрім N-VA, братимуть участь – франкомовний правоцентристський Реформістський рух (MR), центристська партія Les Engagés ("Віддані"), нідерландськомовна центристська Християнсько-демократична і фламандська партія (CD&V) та лівоцентристська партія Forward ("Вперед").
Остання політсила – єдиний представник лівого спектра з-поміж потенційних учасників коаліції, й під час попередніх переговорів де Веверу було найскладніше переконати її долучитись. Серед іншого, Forward виступає проти скорочення бюджету, дефіцит якого минулого року сягнув 4,4% ВВП, тоді як праві та правоцентристські партії підтримують секвестр.
Очікується, що де Вевер доповість королю Бельгії про хід коаліційних переговорів 24 липня. Якщо переговори будуть успішними, склад бельгійського федерального уряду Бельгії відображатиме склад обох регіональних урядів у Валлонії та Фландрії.
Нинішні темпи формування федерального уряду є безпрецедентними для Бельгії за своєю поспішністю, відзначає Politico. У 2010 і 2011 роках на формування уряду пішов 541 день.
У червні король Бельгії прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його ліберальної партії "Відкриті фламандські ліберали і демократи" на національних виборах, що проходили одночасно з виборами до Європарламенту.
З цього часу уряд де Кроо продовжить роботу у статусі тимчасового, одночасно починається процес перемовин про новий уряд.