У Бельгії почались переговори про новий уряд на чолі з фламандськими націоналістами

П’ять бельгійських політичних партій у середу, 10 липня, погодилися розпочати офіційні коаліційні переговори, на яких головуватиме очільник фламандської націоналістичної партії "Новий фламандський альянс" (N-VA) Барт де Вевер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У переговорах, окрім N-VA, братимуть участь – франкомовний правоцентристський Реформістський рух (MR), центристська партія Les Engagés ("Віддані"), нідерландськомовна центристська Християнсько-демократична і фламандська партія (CD&V) та лівоцентристська партія Forward ("Вперед").

Остання політсила – єдиний представник лівого спектра з-поміж потенційних учасників коаліції, й під час попередніх переговорів де Веверу було найскладніше переконати її долучитись. Серед іншого, Forward виступає проти скорочення бюджету, дефіцит якого минулого року сягнув 4,4% ВВП, тоді як праві та правоцентристські партії підтримують секвестр.

Реклама:

Очікується, що де Вевер доповість королю Бельгії про хід коаліційних переговорів 24 липня. Якщо переговори будуть успішними, склад бельгійського федерального уряду Бельгії відображатиме склад обох регіональних урядів у Валлонії та Фландрії.

Нинішні темпи формування федерального уряду є безпрецедентними для Бельгії за своєю поспішністю, відзначає Politico. У 2010 і 2011 роках на формування уряду пішов 541 день.

У червні король Бельгії прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його ліберальної партії "Відкриті фламандські ліберали і демократи" на національних виборах, що проходили одночасно з виборами до Європарламенту.

З цього часу уряд де Кроо продовжить роботу у статусі тимчасового, одночасно починається процес перемовин про новий уряд.