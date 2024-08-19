Премьер Грузии считает, что это Киев должен изменить позицию в отношениях с Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не видит причин менять позицию страны в тех вопросах, по которым Украина отозвала своего посла, и это Киев должен был бы пересмотреть свое мнение.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Комментарии Кобахидзе стали ответом на интервью временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина, где речь шла в том числе о состоянии дипломатических отношений между Киевом и Тбилиси. Харишин отметил, что решение о назначении нового посла Украины уже готовилось, однако когда от грузинского правительства начала звучать странная риторика, официальный Киев не мог оставить это без внимания.

Кобахидзе заявил, что Украина отозвала посла по двум причинам, и что это нежелание Грузии присоединяться к санкциям против России и отсутствие официального согласия на участие грузинских добровольцев в обороне Украины.

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"Понятно, какой мотив был за этим всем, о чем впоследствии открыто говорили украинские топ-чиновники. Подоляк, Данилов открыто призывали нас открыть второй фронт... Если кому-то и есть что пересматривать, то это властям Украины, которые должны пересмотреть свое решение об отзыве посла, что было крайне недружественным решением", – заявил премьер Грузии.

Он добавил, что Тбилиси "останется в режиме односторонней дружбы, потому что это нужно от нас украинскому народу".

Отношения Киева и Тбилиси ухудшились после начала российского вторжения в Украину из-за отказа грузинских властей ввести санкции против России и поддержать Украину поставками вооружения.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его. Сейчас в Тбилиси нет украинского посла.

А в начале июля 2023 года Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Это произошло после появления Михеила Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии.

6 июля 2023 года грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили и с тех пор в Киев он не вернулся.