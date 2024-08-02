Німеччина долучилась до сил ООН, які стежать за перемир’ям на Корейському півострові

Німеччина в п’ятницю, 2 серпня, офіційно стала вісімнадцятим членом очолюваного Сполученими Штатами Командування ООН (UNC), яке стежить за дотриманням перемир’я між Північною та Південною Кореями після війни 1950-1953 років.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, виступаючи на церемонії на базі UNC "Кемп Хамфріс" поблизу міста Пхьонтек, що на південь від Сеула, підкреслив відданість Берліна миру та безпеці в регіоні.

Він сказав, що європейська безпека тісно пов'язана з безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні та що Німеччина допоможе захистити кордон Південної Кореї з Північною в межах UNC.

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"Я переконаний, що особливо в такі часи, коли світ формують кризи і війни, ми повинні демонструвати єдність. Ми повинні твердо стояти проти тих, хто хоче підірвати мир і стабільність, проти тих, хто атакує наш спільний порядок", – підкреслив Пісторіус.

Голова німецького Міноборони також оголосив, що з вересня в регіоні розгорнуть літак радіолокаційного спостереження А319 OH, що "дасть нам змогу гарантувати з повітря дотримання угод про контроль над озброєннями".

Німеччина стала першим новим членом UNC з 2013 року, коли до сил долучилась Італія.

UNC – це багатонаціональні військові сили, які контролюють ситуацію в демілітаризованій зоні (ДМЗ) між Південною і Північною Кореєю. Країни формально залишаються в стані війни, але між ними діє перемир’я.

Сили ООН були створені у 1950 році. Їхнім завданням є забезпечення перемир'я та одночасне підтримання зв'язку з Північною Кореєю. Вони також зобов'язані допомагати захищати Південну Корею в разі конфлікту.

Посилення UNC відбувається в час усе більшої напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні з огляду на зростання впливу Китаю та войовничу риторику з боку КНДР.