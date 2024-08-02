Германия присоединилась к силам ООН, которые следят за перемирием на Корейском полуострове

Германия в пятницу, 2 августа, официально стала восемнадцатым членом возглавляемого Соединенными Штатами Командования ООН (UNC), которое следит за соблюдением перемирия между Северной и Южной Кореями после войны 1950-1953 годов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на церемонии на базе UNC "Кэмп Хамфрис" вблизи города Пхентек, что к югу от Сеула, подчеркнул приверженность Берлина миру и безопасности в регионе.

Он сказал, что европейская безопасность тесно связана с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе и что Германия поможет защитить границу Южной Кореи с Северной в пределах UNC.

Реклама:

"Я убежден, что особенно в такие времена, когда мир формируют кризисы и войны, мы должны демонстрировать единство. Мы должны твердо стоять против тех, кто хочет подорвать мир и стабильность, против тех, кто атакует наш общий порядок", – подчеркнул Писториус.

Глава немецкого Минобороны также объявил, что с сентября в регионе развернут самолет радиолокационного наблюдения А319 OH, что "позволит нам гарантировать с воздуха соблюдение соглашений о контроле над вооружениями".

Германия стала первым новым членом UNC с 2013 года, когда к силам присоединилась Италия.

UNC – это многонациональные военные силы, которые контролируют ситуацию в демилитаризованной зоне (ДМЗ) между Южной и Северной Кореей. Страны формально остаются в состоянии войны, но между ними действует перемирие.

Силы ООН были созданы в 1950 году. Их задачей является обеспечение перемирия и одновременное поддержание связи с Северной Кореей. Они также обязаны помогать защищать Южную Корею в случае конфликта.

Усиление UNC происходит во время все большей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, учитывая рост влияния Китая и воинственную риторику со стороны КНДР.