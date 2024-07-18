Німеччина приєднається до командування, що наглядає за миром між КНДР і Південною Кореєю

Німеччина вперше надасть особовий склад Командуванню ООН, що здійснює нагляд за перемир'ям, яке завершило Корейську війну 1950-53 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Очікується, що німецький контингент складатиметься переважно з військових вищого рангу, які працюватимуть разом з офіцерами з 17 інших країн-членів ООН для моніторингу миру на півострові.

Аналітики припускають, що цей внесок значною мірою покликаний підкреслити міжнародну підтримку серед країн, що протистоять дедалі агресивнішим диктаторським державам.

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль висловив вдячність Берліну під час переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Німеччина ухвалила своє рішення у напружений час на півострові і в Східній Європі. Минулого місяця Північна Корея підписала угоду про безпеку з Росією, яка зобов'язує обидві країни прийти на допомогу одна одній у разі конфлікту.

Північна Корея надає мільйони артилерійських снарядів і ракет малої дальності російським військам, які воюють в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.