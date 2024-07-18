Німеччина приєднається до командування, що наглядає за миром між КНДР і Південною Кореєю
Німеччина вперше надасть особовий склад Командуванню ООН, що здійснює нагляд за перемир'ям, яке завершило Корейську війну 1950-53 років.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.
Очікується, що німецький контингент складатиметься переважно з військових вищого рангу, які працюватимуть разом з офіцерами з 17 інших країн-членів ООН для моніторингу миру на півострові.
Аналітики припускають, що цей внесок значною мірою покликаний підкреслити міжнародну підтримку серед країн, що протистоять дедалі агресивнішим диктаторським державам.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль висловив вдячність Берліну під час переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на полях саміту НАТО у Вашингтоні.
Німеччина ухвалила своє рішення у напружений час на півострові і в Східній Європі. Минулого місяця Північна Корея підписала угоду про безпеку з Росією, яка зобов'язує обидві країни прийти на допомогу одна одній у разі конфлікту.
Північна Корея надає мільйони артилерійських снарядів і ракет малої дальності російським військам, які воюють в Україні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.
В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.