Мер Венеції, фігурант корупційного скандалу, відмовляється йти у відставку

Міський голова Венеції Луїджі Бруньяро, який фігурує в корупційному розслідуванні стосовно надання преференцій забудовникам, на засіданні міської ради 2 серпня відмовився йти у відставку та заперечив свою провину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Під час виступу, який неодноразово переривали криками протестувальники біля будівлі мерії, Бруньяро заявив, що "буде боротись, щоб довести свою чесність".

"Я не піду у відставку", – підкреслив посадовець.

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У середині липня стало відомо, що мер Венеції разом із двома помічниками перебуває під слідством у межах корупційного скандалу, в межах якого вони нібито взяли 150 мільйонів євро в сінгапурського забудовника в обмін на надання дозволу на будівництво.

Це будівництво мало відбутись на ділянці землі, яку Бруньяро придбав за 5 мільйонів євро до того, як став мером Венеції, а після обрання – передав у сліпий траст.

У справі фігурують загалом 18 людей, серед яких – керівник мерії Венеції з питань громадських робіт Ренато Борасо, якому інкримінують корупцію, відмивання грошей і фальсифікацію рахунків-фактур.

Минулого місяця фігурант іншого корупційного скандалу, губернатор північного італійського регіону Лігурія Джованні Тоті, пішов у відставку.