В Італії губернатор від урядової партії подав у відставку через корупційну справу

Губернатор північного італійського регіону Лігурія Джованні Тоті від коаліційної партії Noi Moderati пішов у відставку на тлі розслідування справи про корупцію, фігурантом якої він є.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Наразі Тоті перебуває під домашнім арештом за звинуваченням у корупції, пов'язаній з дозволами на будівництво та контрактами, пов'язаними з портом Генуї.

Його відсторонили від посади ще в травні після того, як стало відомо про розслідування ймовірної корупції, до якої також могла бути причетна компанія Iren. Її екскерівник Паоло Еміліо Сіньоріні був президентом управління, що керує портом Генуї.

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Водночас інша коаліційна партія "Ліга" Маттео Сальвіні заявила, що розслідування використовується для впливу на обраних політиків.

Днями суд італійського міста Флоренція визнав батьків колишнього прем’єр-міністра Маттео Ренці винними у фінансовому шахрайстві та засудив до трьох років і двох із половиною місяців ув’язнення.

У справі також фігурувала рідна сестра Маттео Ренці, Матильда, якій інкримінували сприяння банкрутству кооперативів. Прокурори просили присудити їй 10 місяців ув’язнення, але суд виправдав жінку.

Сам Маттео Ренці, який очолював італійський уряд з лютого 2014 року по грудень 2016 року, раніше відкидав звинувачення на адресу своїх батьків.

Раніше цього року італійський суд виправдав нині покійного експрем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі у підкупі свідка у справі про проституцію неповнолітніх у 2013 році.