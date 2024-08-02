Мэр Венеции, фигурант коррупционного скандала, отказывается уходить в отставку

Городской голова Венеции Луиджи Бруньяро, который фигурирует в коррупционном расследовании о предоставлении преференций застройщикам, на заседании городского совета 2 августа отказался уходить в отставку и отрицает свою вину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Во время выступления, которое неоднократно прерывали криками протестующие у здания мэрии, Бруньяро заявил, что "будет бороться, чтобы доказать свою честность".

"Я не уйду в отставку", – подчеркнул чиновник.

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В середине июля стало известно, что мэр Венеции вместе с двумя помощниками находится под следствием в рамках коррупционного скандала, в рамках которого они якобы взяли 150 миллионов евро у сингапурского застройщика в обмен на предоставление разрешения на строительство.

Это строительство должно было состояться на участке земли, которую Бруньяро приобрел за 5 миллионов евро до того, как стал мэром Венеции, а после избрания – передал в слепой траст.

В деле фигурируют всего 18 человек, среди которых – руководитель мэрии Венеции по вопросам общественных работ Ренато Борасо, которому инкриминируют коррупцию, отмывание денег и фальсификацию счетов-фактур.

В прошлом месяце фигурант другого коррупционного скандала, губернатор северного итальянского региона Лигурия Джованни Тоти, ушел в отставку.