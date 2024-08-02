WP дізнався про таємне розслідування можливого підкупу Трампа з боку Єгипту

Федеральні слідчі у США вели непублічне розслідування стосовно можливого отримання Дональдом Трампом 10 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію у 2016 році від єгипетської влади.

Про це йдеться в розслідуванні The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

У 2017 році у США почалось розслідування на основі даних розвідки про те, що президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі намагався дати Трампу 10 мільйонів доларів для посилення його президентської кампанії.

Таку ж суму коштів сам Трамп вклав у свою кампанію в останні дні перед президентськими виборами.

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На початку 2019-го Міністерство юстиції США дізналось про таємного листа від організації, пов’язаної з єгипетською розвідкою, до Національного банку Єгипту про необхідність зняти таку ж суму коштів готівкою.

Відомство почало перевіряти, чи отримав Трамп гроші від Єгипту, що могло б порушити федеральний закон про заборону отримувати іноземне фінансування кандидатам у президенти.

Але високопосадовці Мін’юсту, за інформацією The Washington Post, не дозволяли прокурорам і агентам ФБР отримати банківські документи, які, на їхню думку, могли містити важливі докази у справі.

Зрештою, восени 2019 року тодішній генеральний прокурор США Вільям Барр висловив сумніви щодо наявності достатніх доказів для продовження розслідування щодо Трампа, а також натякав на можливу упередженість слідчих.

Саме на підставі відсутності достатніх доказів справу остаточно закрили в червні 2020-го. У січні 2022 року термін для висунення звинувачень у ній закінчився.

Як зазначає The Washington Post, про трирічне розслідування стосовно переказу коштів із Єгипту на кампанію Трампа досі публічно не було відомо. Лише одного разу, у 2020 році, згадувалось про єгипетський банк, через який нібито проходило фінансування кампанії експрезидента США.

У кампанії Трампа звинувачення відкинули та назвали історію "хрестоматійною фейковою новиною".

Минулого року ЗМІ дізналось, що наприкінці президентського терміну Дональда Трампа з Білого дому зникла папка із секретною інформацією про втручання Росії у вибори 2016 року, яку спецслужби відтоді безуспішно намагаються повернути.