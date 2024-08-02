WP узнал о тайном расследовании возможного подкупа Трампа со стороны Египта

Федеральные следователи в США вели непубличное расследование в отношении возможного получения Дональдом Трампом 10 миллионов долларов на предвыборную кампанию в 2016 году от египетских властей.

Об этом говорится в расследовании The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

В 2017 году в США началось расследование на основе данных разведки о том, что президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси пытался дать Трампу 10 миллионов долларов для усиления его президентской кампании.

Такую же сумму средств сам Трамп вложил в свою кампанию в последние дни перед президентскими выборами.

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В начале 2019-го Министерство юстиции США узнало о тайном письме от организации, связанной с египетской разведкой, в Национальный банк Египта о необходимости снять такую же сумму средств наличными.

Ведомство начало проверять, получил ли Трамп деньги от Египта, что могло бы нарушить федеральный закон о запрете получать иностранное финансирование кандидатам в президенты.

Но высокопоставленные чиновники Минюста, по информации The Washington Post, не позволяли прокурорам и агентам ФБР получить банковские документы, которые, по их мнению, могли содержать важные доказательства по делу.

В конце концов, осенью 2019 года тогдашний генеральный прокурор США Уильям Барр выразил сомнения относительно наличия достаточных доказательств для продолжения расследования в отношении Трампа, а также намекал на возможную предвзятость следователей.

Именно на основании отсутствия достаточных доказательств дело окончательно закрыли в июне 2020-го. В январе 2022 года срок для выдвижения обвинений по нему истек.

Как отмечает The Washington Post, о трехлетнем расследовании в отношении перевода средств из Египта на кампанию Трампа до сих пор публично не было известно. Лишь однажды, в 2020 году, упоминалось о египетском банке, через который якобы проходило финансирование кампании экс-президента США.

В кампании Трампа обвинения отвергли и назвали историю "хрестоматийной фейковой новостью".

В прошлом году СМИ узнало, что в конце президентского срока Дональда Трампа из Белого дома исчезла папка с секретной информацией о вмешательстве России в выборы 2016 года, которую спецслужбы с тех пор безуспешно пытаются вернуть.