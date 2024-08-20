На Канарських островах фіксують різке зростання прибуття нелегальних мігрантів

Кількість мігрантів, які досягли іспанських Канарських островів, більш ніж подвоїлася за перші 7,5 місяців 2024 року.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Іспанії, пише "Європейська правда".

Як зазначено, до 15 серпня поточного року на Канарські острови прибули 22 304 мігранти, тоді як за аналогічний період минулого року їхня кількість становила 9 864.

У зв'язку зі стрімким зростанням кількості мігрантів офіс прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса заявив, що 27 серпня він вирушить з триденним візитом до Мавританії, Гамбії та Сенегалу, від берегів яких відправляються численні човни з мігрантами, що прямують до іспанського архіпелагу.

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Іспанія є одними з головних воріт для мігрантів і переважна більшість з них здійснює небезпечну подорож до Канарських островів, що лежать біля північно-західного узбережжя Африки.

Атлантичний маршрут до іспанських островів особливо небезпечний через сильні течії, а мігранти подорожують перевантаженими, часто непридатними для плавання човнами без достатньої кількості питної води.

Попри небезпеку цей маршрут став популярним після посилення контролю за міграцією у Середземному морі.

За даними іспанської благодійної організації Caminando Fronteras, за перші п'ять місяців цього року загинуло понад 5 000 мігрантів, які намагалися дістатися Іспанії морем, що еквівалентно 33 смертям на день.

Це найвища щоденна кількість смертей відтоді, як організація почала збирати дані у 2007 році, і переважна більшість з них припадає на атлантичний маршрут.

З кінця минулого року Мавританія стала основним пунктом відправлення дерев'яних човнів, що прямують до Канарських островів, і ця тенденція, ймовірно, посилиться після літа, коли океанські води стануть спокійнішими.

За даними ЄС, ця західноафриканська країна і сама відчуває величезний міграційний тиск, приймаючи понад 150 тисяч переміщених осіб, і потік мігрантів до Мавританії не має ознак послаблення.

Тим часом у Франції кажуть про значне спадання кількості мігрантів, які намагаються перейти італо-французький кордон.

А у Великій Британії міграція вперше з 2016 року очолила список питань, які жителі країни вважають найбільш важливими.