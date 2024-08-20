На Канарских островах фиксируют резкий рост прибытия нелегальных мигрантов

Количество мигрантов, которые достигли испанских Канарских островов, более чем удвоилось за первые 7,5 месяцев 2024 года.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные Министерства внутренних дел, пишет "Европейская правда".

Как указано, до 15 августа текущего года на Канарские острова прибыли 22 304 мигранта, тогда как за аналогичный период прошлого года их количество составляло 9 864.

В связи со стремительным ростом количества мигрантов офис премьер-министра Испании Педро Санчеса заявил, что 27 августа он отправится с трехдневным визитом в Мавританию, Гамбию и Сенегал, от берегов которых отправляются многочисленные лодки с мигрантами, направляющимися к испанскому архипелагу.

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Испания является одними из главных ворот для мигрантов и подавляющее большинство из них совершает опасное путешествие к Канарским островам, лежащим у северо-западного побережья Африки.

Атлантический маршрут к испанским островам особенно опасен из-за сильных течений, а мигранты путешествуют на перегруженных, часто непригодных для плавания лодках без достаточного количества питьевой воды.

Несмотря на опасность этот маршрут стал популярным после усиления контроля за миграцией в Средиземном море.

По данным испанской благотворительной организации Caminando Fronteras, за первые пять месяцев этого года погибло более 5 000 мигрантов, которые пытались добраться до Испании морем, что эквивалентно 33 смертям в день.

Это самое высокое ежедневное количество смертей с тех пор, как организация начала собирать данные в 2007 году, и подавляющее большинство из них приходится на атлантический маршрут.

С конца прошлого года Мавритания стала основным пунктом отправления деревянных лодок, направляющихся к Канарским островам, и эта тенденция, вероятно, усилится после лета, когда океанские воды станут более спокойными.

По данным ЕС, эта западноафриканская страна и сама испытывает огромное миграционное давление, принимая более 150 тысяч перемещенных лиц, и поток мигрантов в Мавританию не имеет признаков ослабления.

Тем временем во Франции говорят о значительном спаде количества мигрантов, которые пытаются перейти итало-французскую границу.

А в Великобритании миграция впервые с 2016 года возглавила список вопросов, которые жители страны считают наиболее важными.