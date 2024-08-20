Трамп сказав, за якої умови прийме поразку на виборах

Кандидат від республіканців у президенти США Дональд Трамп заявив, що визнає свою поразку на виборах, якщо ті будуть чесними та вільними.

Про це він заявив CBS News, пише "Європейська правда".

Трамп, який не визнав результати виборів 2020 року після програшу Джо Байдену, сказав, що у разі його програшу країна потрапить у безвихідь, якої ще ніколи не бачила.

"Але якщо так (якщо програю. – Ред.), і це буде вільно і чесно, безумовно, я прийму результати", – сказав Трамп.

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Він пояснив, що вибори будуть чесними у тому випадку, якщо "голоси будуть підраховані".

"Це означає, що голоси чесні. Це означає, що вони не шахраюють на виборах, не вкидають бюлетені, не встановлюють нові правила і норми, на які у них немає повноважень. Якщо я побачу, що у нас були чесні і вільні вибори – а я сподіваюся, що зможу це сказати, але якщо я це побачу, то так воно і буде – ви ніколи не побачите більш чесної людини, ніж я. Я чесна людина", – сказав Трамп.

Трамп додав, що, на його думку, було "багато проблем з минулими виборами", але, за його словами, за останній чотирирічний період "були зроблені речі, які зроблять ці вибори вільними і чесними".

Президент США Джо Байден нещодавно висловив сумнів щодо мирної передачі влади у випадку, якщо Дональд Трамп програє вибори.

Невизнання Трампом результатів виборів 2020 року призвело до насильницького штурму Капітолія.

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