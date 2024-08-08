Байден не впевнений, що передача влади відбудеться мирно у разі програшу Трампа

Президент США Джо Байден заявив про загрозу, яку становить кандидат від республіканців Дональд Трамп, згадавши, як той у 2020 році відмовився визнати свою поразку і поставив під сумнів легітимність результатів виборів.

Про це чинний американський президент сказав в інтерв'ю CBS News, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що в січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, Байден вказав, що має сумніви щодо цього.

"Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. (Але) ми не сприймаємо його серйозно. Він має це на увазі, коли каже: "Якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори", – зазначив він.

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Інтерв’ю CBS стало першим для Байдена після оголошення, що він не буде балотуватися на посаду президента вдруге.

Повна його версія транслюватиметься у неділю, 11 серпня.

ЗМІ раніше повідомляли, що законодавці Республіканської партії США, які опікуються питаннями національної безпеки, стурбовані все більшим розходженням з Дональдом Трампом у таких питання, як війна в Україні, збереження НАТО і захист Тайваню від китайської агресії.

Також їх стурбувало обрання кандидата у віцепрезиденти США, сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який був одним із найбільших противників схвалення пакета допомоги Україні в Конгресі, й заяви Трампа про те, що Тайвань повинен платити більше за свою оборону.