Трамп сказал, при каком условии примет поражение на выборах

Кандидат от республиканцев в президенты США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение на выборах, если те будут честными и свободными.

Об этом он заявил CBS News, пишет "Европейская правда".

Трамп, который не признал результаты выборов 2020 года после проигрыша Джо Байдену, сказал, что в случае его проигрыша страна попадет в тупик, которого еще никогда не видела.

"Но если да (если проиграю. – Ред.), и это будет свободно и честно, безусловно, я приму результаты", – сказал Трамп.

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Он пояснил, что выборы будут честными в том случае, если "голоса будут подсчитаны".

"Это означает, что голоса честные. Это означает, что они не мошенничают на выборах, не вбрасывают бюллетени, не устанавливают новые правила и нормы, на которые у них нет полномочий. Если я увижу, что у нас были честные и свободные выборы – а я надеюсь, что смогу это сказать, но если я это увижу, то так оно и будет – вы никогда не увидите более честного человека, чем я. Я честный человек", – сказал Трамп.

Трамп добавил, что, по его мнению, было "много проблем с прошлыми выборами", но, по его словам, за последний четырехлетний период "были сделаны вещи, которые сделают эти выборы свободными и честными".

Президент США Джо Байден недавно выразил сомнение в мирной передаче власти в случае, если Дональд Трамп проиграет выборы.

Непризнание Трампом результатов выборов 2020 года привело к насильственному штурму Капитолия.

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