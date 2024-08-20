Главі МЗС Естонії загрожує штраф за затримку з фінансовим звітом

Міністру закордонних справ Естонії Маргусу Тсахкні загрожує штраф за несвоєчасну подачу фінансової звітності.

Про це повідомляє видання DV, пише "Європейська правда".

Як зазначено, торік Тсахкна продав свою частку у виробнику польових госпіталів і не подав річний фінансовий звіт, незважаючи на попередження про штраф.

Згідно з відкритими даними, за неподання звіту компанія очільника естонського МЗС Defendest OÜ отримала попередження про штраф ще 15 липня.

Реклама:

Компанії дали додатковий час до 14 серпня, але цей термін також вийшов.

"Вся справа в якійсь технічній проблемі. Сам звіт уже готовий, і я вірю, що скоро його буде подано", – прокоментував ситуацію Тсахкна.

У березні комісія з нагляду за фінансуванням партій (ERJK) вирішила ініціювати провадження щодо міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни у зв'язку з тим, що він залучив до свого офіційного візиту до Індії блогера Карла-Густава Курна.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що фінська поліція висадила з літака в Гельсінському аеропорту колишнього прем'єр-міністра Естонії Тааві Рийваса, який нібито мав летіти до Японії у складі естонської бізнес-делегації, що супроводжувала міністра Тсахкну.