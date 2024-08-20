Главі МЗС Естонії загрожує штраф за затримку з фінансовим звітом
Міністру закордонних справ Естонії Маргусу Тсахкні загрожує штраф за несвоєчасну подачу фінансової звітності.
Про це повідомляє видання DV, пише "Європейська правда".
Як зазначено, торік Тсахкна продав свою частку у виробнику польових госпіталів і не подав річний фінансовий звіт, незважаючи на попередження про штраф.
Згідно з відкритими даними, за неподання звіту компанія очільника естонського МЗС Defendest OÜ отримала попередження про штраф ще 15 липня.
Компанії дали додатковий час до 14 серпня, але цей термін також вийшов.
"Вся справа в якійсь технічній проблемі. Сам звіт уже готовий, і я вірю, що скоро його буде подано", – прокоментував ситуацію Тсахкна.
У березні комісія з нагляду за фінансуванням партій (ERJK) вирішила ініціювати провадження щодо міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни у зв'язку з тим, що він залучив до свого офіційного візиту до Індії блогера Карла-Густава Курна.
Перед цим ЗМІ повідомляли, що фінська поліція висадила з літака в Гельсінському аеропорту колишнього прем'єр-міністра Естонії Тааві Рийваса, який нібито мав летіти до Японії у складі естонської бізнес-делегації, що супроводжувала міністра Тсахкну.